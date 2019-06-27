Фейк-баттл: чья ложь забористее?

27 июня Израиль обвинил Россию в сбоях в работе системы GPS аэропорта Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Такую информацию распространили израильские СМИ со ссылкой на свои источники. Они предполагают, что сбой мог быть вызван средствами радиоэлектронной борьбы, которые Россия использует в Сирии и Средиземном море.

Российские представители в МИД назвали информацию типичным фейком. Примечательно, что буквально за день до этого российское Министерство обороны предупредило о готовящихся информационных вбросах против вооружённых сил РФ.

Грязные методы информационной борьбы стали настолько частым явлением, что эксперты в один голос называют фейковые новости одной из важнейших киберугроз в современном мире. На фейках делаются деньги, собирается немалый трафик, благодаря им разрушаются политические союзы и уничтожаются репутации. Но иногда они очень смешные. «Русская Планета» решила вспомнить самые нелепые и скандальные фейки о России в иностранных СМИ.

10. Бутина пыталась организовать тайную встречу Путина и Трампа

Авторитетная американская газета The New York Times написала, что россиянка Мария Бутина, задержанная в США за якобы незарегистрированную деятельность в качестве агента, пыталась организовать встречу Дональда Трампа и Владимира Путина. Причём не простую встречу, а тайную.

Отдуваться за Марию пришлось её сестре, Марине Бутиной. «Мария не организовывала никаких встреч. Но никогда не делала тайны из того, какими она бы хотела видеть отношения между Россией и США. Все свои мысли она открыто выражала на своих страницах в соцсетях, в публикациях в СМИ, в том числе и американских», — сообщила она журналистам.

Напомним, что Мария Бутина, основатель российской общественной организации «Право на оружие», а также помощница зампреда ЦБ РФ Александра Торшина, была арестована в США 15 июля 2018 года. Её обвиняют в продвижении интересов России в США.

9. ГРУ создавала армию ботов на Украине

Американская газета The Washington Post в 2017 году опубликовала «сенсационную» статью, в которой разоблачала деятельность ГРУ России по дезинформации на Украине в 2014 году.

Авторы материала ссылаются на некий «секретный доклад ГРУ». Согласно ему, ГРУшники отобрали около 30 групп в соцсетях, а также создали целую сеть фейковых аккаунтов, чтобы через них представлять «обычных людей со всей Украины», разочарованных Евромайданом.

Сенсация, впрочем, больше похожа на пранк. Дело в том, что аббревиатура ГРУ – неофициальное название, настоящее название организации - Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, или ГУ ГШ ВС РФ. В настоящем докладе должно было использоваться именно это название. Возможно, американских журналистов просто кто-то удачно разыграл.

8. Трамп общался с Кремлём через секретный сервер

Издание Slate в 2016 году уверяло, что Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании поддерживал связь с Кремлём через особый секретный сервер. Публикацию немедленно подхватили демократы, противники Трампа. Подобные сообщения всегда вызывают огромный общественный резонанс, однако позже более влиятельные издания, проверив информацию, написали, что она совершенно не соответствует действительности.

7. Русские охотятся на немцев

Британская газета Times в 2018 году разродилась репортажем из Калининграда, в котором обвинила местных жителей в охоте на этнических немцев. Один из героев репортажа – бизнесмен Виктор Гофман, который, как и многие другие немцы, якобы всю жизнь страдает из-за своего происхождения. Предпринимателю позже пришлось опровергать интервью, и вообще он полностью поддерживает возвращение Крыма в Россию.

В материале в качестве жертвы притеснения в адрес немцев подан также глава Балтийского отделения партии «Яблоко» - хотя он и не произносил именно этих слов, а жаловался на «кирпич» со взрывчаткой, который прилетел в его окно после назначения.

6. Русские хакеры взломали американские электросети

И снова The Washington Post. «Российские хакеры проникли в энергетические системы США через электросеть в штате Вермонт». Материал подан как сенсационное расследование, а в качестве фактов приводится код «Grizzly Steppe» - якобы его называла администрация Обамы.

Более того, газета связала кибератаку на электросети со взломом аккаунта электронной почты Джона Подесты. Podesta Group оказывала пиар-услуги Манафорту, а через него –бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Позже именно вокруг этой связи противники Трампа будут пытаться раздуть скандал о вмешательстве России в американские выборы.

Примечательно что никто из представителей «респектабельной» газеты даже не удосужился позвонить в энергетические компании штата и спросить, что же на самом деле случилось. А произошло вот что: на одном из ноутбуков компании Burlington Electric действительно был обнаружен самый обычный вирус. Фишка в том, что ноутбук вообще не был подключён к системам сети компании.

Но даже после того, как компания выступила с официальным опровержением фейка, газета не сняла материал, а лишь изменила его подачу – мол, сам факт уязвимости (на отключённом от сети ноутбуке, ага) демонстрирует, что риск проникновения страшных русских хакеров в энергетическую систему США всё-таки есть.

5. В московском метро «деукраинизировали» фреску

На этот раз отличились новостные издания Украины и Белоруссии. В начале 2018 года ряд сайтов распространил информацию о том, что на станции метро «Киевская» в Москве на одной из фресок у девушки заменили традиционный украинский венок на обычный платок.

В действительности, девушка изначально была нарисована именно в платке. Блогер рустем Адагамов покопался в истории фрески и обнаружил, что до реставрации фрески в 1980-м году, никакого венка на голове девушки не было. И кто кого украинизировал?

Все вдруг обратили внимание, что на одной из обновленных фресок «Киевской» Арбатско-Покровской линии, украинский венок на голове девушки исчез и стал платком. М.б. вернули первоначальный вид, каким он был до реставрации в 1980-х? Конспирологи, ваш выход! pic.twitter.com/pipVmWo7lE — Рустем Адагамов (@adagamov) 2 февраля 2018 г.

4. Трамп подарит Путину башню

Один из самых популярных сайтов мирового интернета, портал BuzzFeed на волне истерии вокруг вмешательства России в американские выборы опубликовал статью о том, что Трамп планирует подарить Путину небоскрёб TrumpTower в российской столице.

Если верить документам, на которые ссылается издание, небоскреб Трампа планировалось построить в бизнес-комплексе «Москва-Сити». Buzzfeed даже опубликовал изображение проекта башни.

В действительности, такие планы у Трампа были. Напомним, что до того, как занять кресло президента, Дональд Трамп был одним из самых успешных бизнесменов США, и занимался он как раз недвижимостью. Ещё в 2004 году он рассматривал возможность зайти на российский рынок – предполагалось, что его компания примет участие в реконструкции гостиниц «Москва» и «Россия».

Позже планы изменились, и The Trump Organization намеревалась заняться строительством гостиниц и элитных апартаментов в Москве. Впервые разговоры о башне появились в 2013 году, но не в качестве подарка Путину, а как бизнес-проект. Проект так и остался на уровне согласований с российскими чиновниками – Трампу просто не выдали разрешение на строительство, и от идеи TrumpTower в компании отказались.

Примечательно, что все переговоры свернули до начала предвыборной кампании Трампа. И даже спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что утверждение BuzzFeed не соответствует действительности.

3. «Российские наёмники» в Донбассе

В 2015 году немецкий государственный телеканал ZDF снял документальный фильм о «русских военных в Донбассе». За неимением фактуры, создатели фильма не придумали ничего лучше, чем нанять подставного актёра на роль «российского наёмника».

Получилось убедительно. «Наёмник» жаловался, что ради содержания жены и ребёнка он отправился воевать на Украину за 25 тысяч рублей в месяц.

Телеканал «Вести» нашёл «героя» - ни жены, ни ребёнка у безработного жителя Калининграда на самом деле не было. Он рассказал, как его инструктировали перед съемками – показывали, как нужно держать оружие, какие фразы говорить.

За участие в фильме ему заплатили, к слову, куда больше, нежели наёмнику по сюжету фильма: 50 тысяч рублей за съёмочную неделю.

2. Россия присоединит Украину к Приднестровью

Журнал Newsweek, точнее, его американское подразделение, опубликовало в декабре 2018 года громкий материал о том, что Россия планирует напасть на Украину на Новый год, воспользовавшись «предновогодней пассивностью Запада». А затем – присоединить аннексированную Украину к Приднестровью.

Журналистка Кристина Маза со ссылкой на свои «источники» уверяла, что Москва планирует нападение на Киев. Интересно, что чуть ранее МИД России сообщал о готовящихся Киевом провокациях в Донбассе.

1. Путин хочет запретить рэп

Сразу три американских издания, CNN, The Independent и MSN, распространили шокирующую новость о том, что президент России Владимир Путин всерьёз обеспокоен проблемой рэпа в стране.

«Президент России сказал, что рэп должен контролироваться», - под таким названием вышел сюжет на CNN. В действительности, американских журналистов подвел некачественный перевод. Или не подвёл, а искажение было сделано намеренно?

Действительно, Владимир Путин упоминал рэп-исполнителей во время заседания Совета по культуре. Причём ему предлагали законодательно запретить рэперам ругаться матом со сцены. Путин ответил, что «запрещать и не пущать» - самый плохой метод решения проблемы, а также добавил, что рэп – важная часть российской культуры.

«Если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять», отметил президент. Ну, а ловким движением руки эта фраза превратилась в намерение государства контролировать и ограничивать рэп-музыку и рэп-батт