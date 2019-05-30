Феминизм как бизнес-модель

«Женщина — это имущество!» — к такому выводу можно прийти после поверхностного анализа любой из древних культур. «А как же матриархат?» — спросят читательницы.

Благосостояние восточного господина испокон веков измерялось количеством скота, денежных знаков и женщин в гареме.

Совсем иной была европейская система координат, где принцип «один муж – одна жена» являлся отчётливой антитезой китайской, индийской, древнеегипетской и древнеиранской полигамии

Но была ли женщина имуществом в Европе? Ещё каким! Благодаря отдельно взятым (именно взятым, притом в жёны) женщинам вершилась мировая политика. Правящие королевские кланы заключали выгодные союзы. «Правильный» брак с женщиной, являвшейся представительницей знатного рода, мог положить конец войне либо увенчать выход из многолетнего финансового кризиса в отдельно взятом государстве.

Во многих европейских странах отсутствовала напрочь возможность легально прервать союз с избранной тобою женщиной, принадлежавшей к знатному роду, когда она начинала тебя утомлять или переставала тебе нравиться. Женщину нельзя было зарезать, как барана, что повлекло бы конфликтную ситуацию с её родственниками и могло осложнить международную обстановку.

С течением времени женщина стала рассматриваться не только как предмет межличностного и внешнеполитического торга, но и как… приз. Чтобы получить его, представитель сильной половины человечества должен был выиграть войну, совершить полезное открытие или, на худой конец, порешить другого самца в равном поединке.

Уровень развития западной («джентльменской») культуры не вывел женщину из «вещевой» или «имущественной» системы координат. Но обозначил неприкосновенность этого «приза», досрочная порча которого означала позор для самой женщины и её семьи.

Положение вещей, при котором один мужчина должен обладать лишь одной женщиной, привело человечество к сексуальной революции, очагом которой был Запад, а не Восток, где многожёнство – норма.

«Я сама решаю, как и когда мне распорядиться своим телом!» - горделиво провозгласила самка ХХ века, умалчивая о том, что ключевым бенефициаром её сексуальной свободы являются дееспособные и состоятельные белые мужчины

Возникло ключевое завоевание «сексуальной революции» — узаконенный свободный секс вне брака и без благословения, который, в свою очередь, дал представительницам лучшей половины человечества возможность продвинуть и реализовать феминизм, как вечную бизнес-идею.

У большинства из нас образ Жанны Д’Арк ассоциируется с максимально возможной и непоправимой обидой, которую можно только нанести женщине.

Парадокс феминизма, как мирового общественного течения, заключается в том, что у большинства современных феминисток начинает «пригорать» в результате «лучших завоеваний» сексуальной революции, за которые 50 лет назад они, якобы, готовы были класть жизни на алтарь борьбы.

Судите сами!

Биография практически любого мало-мальски значимого западного политика, бизнесмена, общественного деятеля, актёра или музыканта увенчана сексуальным скандалом. И, скажем прямо, на Западе с этим серьёзно

Неосторожно поглаженная много лет назад женская часть тела способна испортить карьеру. Это обязательно случится, если какая-нибудь вышедшая на пенсию феминистка напряжёт мозги и вспомнит, как однажды Кевин Спейси или Дональд Трамп лет эдак 50 назад потрогал бретельку ее лифчика на вечеринке, где все были под воздействием наркотиков и спиртного.

Тот факт, что от посещения мероприятий, где облака дыма от сигарет с марихуаной дают фору четвёртому энергоблоку ЧАЭС, порядочным девочкам стоит воздерживаться, никоим образом не может быть принят в расчёт судом

Права женщин священны.

Обидеть женщину словом, жестом, действием или даже взглядом проще простого. Сам факт пребывания с ней в одной комнате при закрытых дверях может завершить карьеру любого профессора из американского университета. Это не шутка.

В положениях многих авторитетных заведений США чётко прописаны на 100% исламские истины, согласно которым посторонний мужчина (в данном случае — профессор) не имеет права уединиться со студенткой за закрытой дверью, если он не является её родственником

Если студентке (естественно, активной феминистке и «борчихе» за права женщин во всём мире) захочется выдвинуть профессору обвинение в суде, рассказав миру о том, что преподаватель оскорбил её достоинство, профессору долго придётся доказывать, что он не верблюд. А если студентка еще и «афроамериканка», то ему лучше застрелиться до первого слушания этого дела.

Феминизм — это уникальная бизнес-идея, созданная для женщин, которые хотят выгодно продавать свои извечные, но, порой, не существующие обиды!

И здесь необходимо подчеркнуть, что такие бизнес-модели вечны.

Сексуальная революция пробудила в каждой не только раскрепощённость, но и сознательность. Опохмелившись, и приведя в порядок макияж, участницы вчерашних оргий спешат с утра в ОВД, держа в руках заявление, где сказано, что вы были чуточку не правы. Ну, вот столечко!

Права женщин, как и чем не крути, важнейшая вещь. Вот только ответчиком за права феминисток всего мира является белый мужчина-европеец.

Защита прав женщин в странах, где их публично побивают камнями за «неисламское поведение», выразившееся в ношении неподобающих нарядов, представителей феминистического движения не интересует. И феминистка в хиджабе, рассказывающая о том, что законы шариата лучше всего защищают права слабого пола, — не чёрная комедия, а реальность

Ура! Исламская и европейская цивилизация, наконец-то, нашли точки соприкосновения.

Такая история.

Интернет-издание «Русская Планета» от всей души поздравляет представителей феминистических течений с «профессиональным» праздником!