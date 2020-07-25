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Федеральные агенты применили слезоточивый газ для разгона протестующих в Портленде

Антон Мельников
25 июля, 2020 13:49
1 мин
й
Flickr

Федеральные агенты США снова использовали слезоточивый газ в попытке разогнать большую толпу демонстрантов из движения Black Lives Matter возле федерального суда в Портленде, штат Орегон. Сообщается, что со стороны демонстрантов был произведен выстрел в направлении здания.

Тысячи людей собрались на улицах Портленда после того, как американский судья отклонил просьбу Орегона об ограничении полномочий федеральных агентов во время акций протеста.

Начиная с 21:00 по местному времени, толпа постепенно наполняла площадь перед зданием суда, демонстранты выкрикивали «Black Lives Matter» (Жизни Черных Важны) и «Feds go home» (Федералы, отправляйтесь домой).

С наступлением ночи протестующие сломали окружающий двор забор, и подожгли несколько фейерверков. Через несколько минут федеральные агенты, которых президент Дональд Трамп направил для борьбы с беспорядками, применили слезоточивый газ, сообщает Al Jazeera.

темы
США
протесты
BLM
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