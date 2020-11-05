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В Москве сотрудники Федеральной службы судебных приставов пришли с обысками в офис Фонда борьбы с коррупцией.

О проходящих обысках в своих социальных сетях рассказали как сотрудники ФБК, так и его основатель политик Алексей Навальный. По какой причине проводятся обыски пока неизвестно, в офис долгое время не пускали ни директора организации Ивана Жданова, ни защитника фонда. К данному моменту известно, что на Жданова завели уголовное дело о неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК)

В ходе обысков сотрудники ФССП заклелили в офисе камеры видеонаблюдения, а затем изъяли рабочие ноутбуки оппозиционеров, а также дискошар. В даный момент обыск также проходит в «Навальный LIVE».