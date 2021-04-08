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Федеральная служба посоветовала россиянам не выезжать за границу именно сейчас

Лилия Караева
8 апреля, 2021 16:18
1 мин
Лилия Караева
8 апреля, 2021 16:18
1 мин
Турист
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Россиянам не следует выезжать за границу в данный момент. С таким заявлением выступила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова.

Она объяснила, что в случае выезда за границу есть вероятность «зависнуть» на карантине.

По многим зарубежным направлениям наблюдается нестабильная обстановка по коронавирусу, подчеркнула Попова. Она настаивает на отдыхе в России, так как туризм внутри страны активно развивается.

Глава ведомства настоятельно не рекомендовала ехать в Африку. В эфире радио «Комсомольская правда» она заявила, что существует опасность завоза малярии и лихорадки Денге.

С 1 апреля для россиян открылся Кипр. Въезд в страну возможен при наличии отрицательного теста на коронавирус.

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Туризм
Роспотребнадзор
Анна Попова
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