Фатальное равнодушие — кемеровский инвалид не выжил после суток на стульях

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В кемеровской больнице от симптомов коронавируса скончался 23-летний юноша, являвшийся инвалидом первой группы. Егор Доронин сутки провел сутки в коридоре приемного покоя прежде, чем его госпитализировали.

Как сообщила сестра погибшего Анна Ветрова, в октябре коронавирусом серьезно заболели как Егор, так и его отец. Так как в больницах города Березовский, где проживала семья, мест уже не хватало, их повезли в Кемерово. У Егора к тому времени уже была температура 39.5 и рвота.

Прежде чем попасть на прием, отец с сыном провели сутки в коридоре больницы.

«Людей там очень много, коридоры, фойе. Везде сидят люди. Они реально вынуждены там сидеть, потому что, если ты из больницы вышел – все, назад пути нет, тебе уже никто не поможет. Это просто единственная надежда на то, чтобы спастись», – приводит «Сибирь.Реалии» слова местной жительницы.

Как заявила сестра Егора, о смерти брата ей стало известно утром 30 октября. По её мнению, тот факт, что инвалид первый группы был вынужден ждать столько времени, является халатностью со стороны персонала больницы.