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Фатальное равнодушие — кемеровский инвалид не выжил после суток на стульях

Кирилл Савушкин
30 октября, 2020 14:55
2 мин
Photo
Flickr

В кемеровской больнице от симптомов коронавируса скончался 23-летний юноша, являвшийся инвалидом первой группы. Егор Доронин сутки провел сутки в коридоре приемного покоя прежде, чем его госпитализировали.

Как сообщила сестра погибшего Анна Ветрова, в октябре коронавирусом серьезно заболели как Егор, так и его отец. Так как в больницах города Березовский, где проживала семья, мест уже не хватало, их повезли в Кемерово. У Егора к тому времени уже была температура 39.5 и рвота.

Прежде чем попасть на прием, отец с сыном провели сутки в коридоре больницы.

«Людей там очень много, коридоры, фойе. Везде сидят люди. Они реально вынуждены там сидеть, потому что, если ты из больницы вышел – все, назад пути нет, тебе уже никто не поможет. Это просто единственная надежда на то, чтобы спастись», – приводит «Сибирь.Реалии» слова местной жительницы.

Как заявила сестра Егора, о смерти брата ей стало известно утром 30 октября. По её мнению, тот факт, что инвалид первый группы был вынужден ждать столько времени, является халатностью со стороны персонала больницы.

темы
коронавирус
смерть
Кемерово
инвалиды
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