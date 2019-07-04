Фатальное промедление на подлодке России

Трагедия на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31. Пожалуй, никого в России не оставила равнодушным. Жертвами пожара на подводной лодке стали 14 человек. Все они высокопоставленные офицеры, элита Военно-морского флота нашей страны (семь капитанов 1 ранга, три капитана 2 ранга, два капитана 3 ранга, один капитан-лейтенант, один подполковник медицинской службы).

Стоит отметить, что Минобороны РФ проявило достаточно большую открытость в освещении аварии. О случившемся на АС-31 военное ведомство заявило 2 июля, спустя примерно 12 часов после инцидента. Также Минобороны сообщило некоторые подробности катастрофы и опубликовало список погибших.

Тем не менее, детальные обстоятельства катастрофы российское общество не узнает под предлогом того, что конструкция станции и её миссия носят секретный характер. На текущий момент официально даже неизвестно общее количество людей, которые находились на АС-31. По подтверждённой информации, на станции был как минимум один гражданский. При этом подлодка предназначена для размещения 25 человек.

Кроме того, настораживает, что в публичных заявлениях Минобороны делает акцент на самопожертвовании гидронавтов, необходимости их награждения, как бы отвлекая внимание от главных вопросов — что привело к пожару и насколько профессиональными были действия экипажа по его ликвидации

С советских времён нас воспитывают на философии подвига. Материалы в СМИ о героизме военнослужащих и гражданских лиц всегда вызывают живой отклик и пользуются большой популярностью в нашей стране. И в какой-то мере это правильно: у общества должны быть идеалы и достойные кумиры.

Однако любой подвиг — это практически всегда следствие допущенных ошибок, промашек в планировании или профессиональной подготовке. Потребность в подвиге и самопожертвовании в 90% инцидентов не возникнет, если соблюдать инструкции и положенные меры безопасности. Об этом горько говорить, но велика вероятность, что экипаж АС-31 мог стать жертвой собственных несвоевременных действий

Пожар на АС-31 произошёл поздним вечером 1 июля. В этот момент подлодка выполняла задачи на одном из полигонов Северного флота в Баренцевом море. По информации «Коммерсанта», причиной возгорания стало короткое замыкание в электрораспределительном щите. Скорее всего, гидронавты не успели воспользоваться индивидуальными дыхательными аппаратами и задохнулись.

«В результате замыкания, по мнению экспертов, могли воспламениться оплётка кабелей или трансформаторное масло, а появившийся в связи с этим дым система вентиляции станции, очевидно, разнесла по отсекам. Из-за случившейся аварии в другие отсеки стали поступать ядовитые продукты горения, а гидронавты, как полагают их коллеги, могли среагировать на опасность слишком поздно», — сообщает газета.

Версия «Коммерсанта» заключается в том, что офицеры ВМФ не имели опыта действий при пожаре, так как за почти полвека ни на одной глубоководной станции не происходило возгорание. Моряки запоздали с принятием самых неотложных мер безопасности.

«Дежурная вахта, возможно, немного запоздала с герметизацией отсека, а отдыхавшие смены — с включением в портативные дыхательные аппараты. По уставу каждый подводник обязан постоянно держать этот прибор, позволяющий продержаться в задымленном помещении около 20 минут, при себе. За это время гидронавт по замыслу производителя даже в самой сложной ситуации сумеет найти один из штуцеров стационарной дыхательной системы, подающей свежий воздух из баллонных запасов, и подключиться к нему. Однако ни той, ни другой системой моряки по какой-то причине не воспользовались», — пишет газета.

За живучесть лодки на центральном посту боролись четыре офицера и один гражданский специалист. Предположительно, им оказался человек, которого, по словам Сергея Шойгу, моряки эвакуировали из охваченного огнём отсека.

Станцию удалось поднять на поверхность, но офицеры, боровшиеся с пожаром, задохнулись от продуктов горения. Сейчас выжившим оказывается вся необходимая медицинская помощь. АС-31 находится в доке Оленьей Губы. По решению министра обороны, подлодка будет восстановлена.

Справка «Русской Планеты»

АС-31 считается сверхсекретным объектом и относится к Главному управлению глубоководных исследований ВМФ. В СМИ нет ни одного достоверного изображения АГС, а любая информация носит предположительный характер.

По данным западной разведки, российская подлодка предназначена для изучения глубоководных объектов (с возможностью их последующего подъёма). Также АС-31 способна изучать, прослушивать и повреждать подводные кабели.

Длина подлодки составляет 79 м (по другим данным — 69 м), ширина — 7 м, полное водоизмещение — 2 тысячи тонн, экипаж — 25 офицеров. АС-31 может погружаться на глубину до 6 километров и развивать скорость до 30 узлов. Автономность АГС неизвестна, но, скорее всего, она немного уступает среднему показателю АПЛ и составляет порядка 30-45 суток

Станция была разработана ещё в советские годы конструкторским бюро «Малахит» (Санкт-Петербург). Строительство подлодки развернулись на «Севмаше». В открытых источниках сообщается противоречивая информация о сроках завершения работ. С большой вероятностью станцию построили и сдали флоту в опытную эксплуатацию в первой половине 2000-х годов.

АС-31 относится к проекту 10831 (шифр «Лошарик»). Благодаря ядерному реактору станция способна передвигаться самостоятельно, но её носителем является более крупная атомная субмарина. Эту функцию, предположительно, выполняет АПЛ спецназначения «Оренбург» проекта 09786.

Список офицеров, погибших на АС-31:

Герой России, капитан 1 ранга Денис Долонский;

Герой России, капитан 1 ранга Николай Филин;

капитан 1 ранга Денис Опарин;

капитан 1 ранга Андрей Воскресенский;

капитан 1 ранга Константин Сомов;

капитан 1 ранга Владимир Абанкин;

капитан 1 ранга Константин Иванов;

капитан 2 ранга Александр Авдонин;

капитан 2 ранга Сергей Данильченко;

капитан 2 ранга Дмитрий Соловьев;

капитан 3 ранга Виктор Кузьмин;

капитан 3 ранга Владимир Сухиничев;

капитан-лейтенант Михаил Дубков;

подполковник медицинской службы Александр Васильев.