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Фармацевтические гиганты потратят 1 млрд долларов на создание новых антибиотиков

Антон Мельников
10 июля, 2020 00:12
2 мин
ва
Pixabay

В мире постоянно растет число лекарственно-устойчивых инфекций, из-за чего лекарства и, в частности, антибиотики необходимо постоянно обновлять и создавать новые. Но многие небольшие частные компании и лаборатории, занимающиеся созданием лекарств, испытывают нехватку средств и инвестиций.

9 июля двадцать крупнейших фармацевтических компаний мира объявили о создании фонда AMR Action Fund, размером в 1 миллиард долларов. Фонд займется поддержкой недофинансированных биотехнологических стартапов, которые разрабатывают инновационные антибиотики для лечения лекарственно-устойчивых инфекций. Краткосрочные, но «необходимые» средства будут предоставлены примерно трем десяткам небольших компаний.

В Фонд, основанный в партнерстве с Всемирной организацией здравоохранения, вошли такие «киты», как швейцарский холдинг Roche, американская транснациональная компания Merck и холдинг Johnson & Johnson, а также Pfizer.

К 2030 году фонд планирует получить порядка 3-4 новых действенных антибиотиков.

The New York Times отмечает, что, за прошедший год, уже три американских стартапа с многообещающими препаратами-антибиотикам обанкротилось, а у многих оставшихся закончились деньги.

темы
медицина
инвестиции
болезни
финансирование
антибиотики
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