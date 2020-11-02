Фантастика наяву: Огромный хвост кита спас пассажирский поезд от крушения

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В пригороде города Роттердам (Нидерланды) произошло фантастическое происшествие. В ночь на 2 ноября пассажирский поезд выехал за пределы железнодорожной платформы.

Платформа находится на высоте 10 метров и поезд должен был упасть вниз, но его спас огромный хвост кита. Сразу за платформой находилась скульптура, которая изображает два огромных китовых хвоста. Поезд наехал на один из них и повис на нём.

В момент происшествия пассажиров внутри не было, машинист смог покинуть вагон самостоятельно, передаёт Telegram-канал Baza.