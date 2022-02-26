Facebook запретил российским государственным СМИ размещать на своих страницах рекламу и монетизацию
Американская социальная сеть начала меры по ограничению количества русскоязычной информации, поступающей от государственных российских СМИ.
В Руководстве медиа-гиганта прояснили, что начавшиеся запреты – ответная санкция на проведение военной операции на Украине.
Глава кибербезопастности социальной сети Facebook Натаниель Глейчер заявил, что прекращает сотрудничество с государственными российскими СМИ, в частности бессрочно накладывает запрет на публикацию рекламы с последующей ее монетизацией.
«На данный момент корпорация Meta запрещает российским государственным СМИ осуществлять монетизацию своего контента на нашей платформе в любой точке мира. Кроме того, мы продолжаем навешивать ярлыки на ряд определенных государственных средств массовой информации в России. Мы уже начали применять эти изменения», – написал Глейчер.
По словам вице-президента Meta Ника Клегга, подобные меры принимаются как наиболее адекватный ответ на «вторжение России на Украину», - сообщает РБК.