Facebook и WhatsApp сольют данные на Туманный Альбион

Американские социальные сети Facebook и WhatsApp смогут передавать данные британской полиции. Соответствующее соглашение готовятся подписать Вашингтон и Лондон, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Благодаря этому соглашению, которое будет подписано в октябре, британские спецслужбы и полиция смогут получать информацию при расследовании особо тяжких преступлений, включая терроризм и педофилию. Зашифрованные сообщения пользователей американская сторона будет передавать Лондону. При этом давайте не забывать старую истину: тот, кто владеет информацией - владеет миром, и Америка тут остается в сильной позиции.

Именно Штаты будут решать, какую информацию, когда и в каких объемах передавать британцам, имея широкое поле для манипуляций

Имея на руках первоисточник, его можно использовать как инструмент для обмена, шантажа, провокации и прочих вещей, которые нельзя не использовать в эпоху информационных и цифровых войн. При этом не понятно, смогут ли специалисты Великобритании как-то проверить, не играют ли их «втемную».

Соглашение служит маячком для других стран, посылаемым Штатами: мол, смотрите, как с нами начинают сотрудничать другие страны, подключайтесь и вы! Ведь плоха та идеология, которая не работает на экспорт, а у США с продвижением своих имперских амбиций всегда все было в порядке. Начиная с голливудского кино и Ленд-лиза 70-80 лет назад, кончая соцсетями, корпорациями и маркетингом сегодня.

В открытом доступе нет информации, перестали ли в Великобритании после брексита действовать юридические правила о защите персональных данных, законы цифровизации, принятые в ЕС

Поэтому соглашение о сотрудничестве Лондона и Вашингтона можно трактовать двояко. Ясно одно, без видов на скорейшую окупаемость проекта США не стали бы идти на подобное и давать доступ к информации, "зашифрованной" в карманных уже WhatsApp и Facebook. А на деле взламывающейся по первому требованию. Рядового пользователя используют там и в хвост и в гриву: на нем наживаются рекламщики с практически безошибочным таргетингом, бизнес, который эту рекламу покупает, а еще и спецслужбы будут прочесывать переписку с помощью роботов по ключевым словам.

Сложно представить себе Россию, которая будет передавать данные своих пользователей иным странам. Нам еще только стоит пройти путь к суверенному интернету, в котором не будет откровенных проколов зарубежной практики

Мы понимаем, что вопрос юридической составляющей современного интернета и цифровых технологий - вопрос имиджа, экономики, социальный, уходящий далеко за пределы представлений о якобы далеком будущем.

У нас число тех, кто пользуется интернетом, в 2018 году сравнялось с количеством россиян, смотрящих телевизор. При этом оба ресурса работают в похожих жанрах, частично пересекаются темы и герои, еще несколько лет, и интернет поглотит телевидение. Но вместе с тем, законодательная база в этой сфере у нас пока удивительно либеральная. На каждую попытку «завернуть гайки», будь то отключение Telegram или закон о суверенном интернете, в обществе поднимается вой до небес.

При этом сами законопроекты и новостные поводы транслируются СМИ в агрессивном ключе. Потому что мы во многом не понимаем, что там происходит и что именно законотворцы предлагают поменять. Мы боимся, потому что возможности для нападения нет, а это единственные две возможные реакции на неизвестное

Было бы отлично, если бы общественные советы при крупных министерствах и ведомствах могли более открыто работать с журналистами и общественниками, формирующими повестку. Тогда мы бы избежали всех граблей, на которых танцуют вальс в других странах.

Автор: Виктория Федотова