Facebook принес головную боль пользователям iOS на разных концах света

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В пятницу, 10 июля, произошел крупный сбой, в ходе которого огромное количество приложений для Apple не работали в течение долгого времени. Оказалось, что во всем виноват Facebook.

Из наиболее крупных приложений, приостановивших свою работу можо выделить Viber, Pinterest, Foursquare и Spotify. Оказалось, что проблема крылась в SDK (Software development kit) - инструменте, помогающем интегрировать приложения на различные платформы и осуществлять доступ к ресурсам. Неизвестная ошибка в сегменте Facebook повлекла за собой крупный сбой всей системы.

«Мы работаем над тем, чтобы максимально оперативно устранить проблему» - приводит РБК слова представителя Facebook.