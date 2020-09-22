Facebook приготовился к массовым беспорядкам в США после выборов президента

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Социальная сеть Facebook с военными планировщиками мирового уровня разработала 70 разных сценариев на случай целого спектра ситуаций после выборов президента в США. Некоторые исключительные меры по ограничению распространения контента будут введены при массовых беспорядках.

Руководитель отдела политики и коммуникаций компании Ник Клегг рассказал: «У нас существует ряд мер на случай серьезного хаоса, или, что хуже, насилия».

Подробности действий Клегг не привел. Он напомнил, что жесткие меры уже предпринимались в Мьянме и на Шри-Ланке, когда существовала нестабильность в обществе, пишет «Интерфакс». Тогда речь шла о серьезном ограничении распространения контента. Клеuг не исключил применения этих мер снова.

Напомним, выборы президента США пройдут 3 ноября. Действующий лидер Дональд Трамп будет бороться с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом. Соперник американского президента рассказал, как будет руководить страной в случае победы.