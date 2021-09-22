Facebook постоянно «просит» экс-игрока российской сборной «пояснить за хохлов». Он пошел в суд
Главный тренер волгоградского футбольного клуба «Ротор», бывший игрок российской сборной Дмитрий Хохлов подал в суд на крупнейшую социальную сеть в мире Facebook.
Выяснилось, что как только на сайте появляется фамилия Хохлова, соцсеть считывает её как пренебрежительное название украинской национальности. В связи с этим, посты в Facebook и Instagram постоянно банятся.
Стремящийся заявить о себе в мире соцсетей тренер решил вступить в схватку с соцсетями, поэтому он подал заявление в Солнцевский районный суд Москвы в июле. А в начале сентября состоялось предварительное заседание по делу. Известно, что Хохлов просить запретить американской компании совершать определённые действия по отношению к нему, а также рассчитывает на компенсацию морального вреда. Сумма не указана, передаёт «Октагон».