Facebook, Instagram и Twitter почти рухнули
Замедление трафика Facebook в России объясняется решением Роскомнадзора и Генеральной прокуратуры, которые усмотрели в действиях социальной сети нарушение норм цензуры в связи с запретом на публикацию рекламы и ее монетизацию.
Однако с полудня 26 февраля проблемы с загрузками мобильных приложений начались и у пользователей других соцсетей. Жалобы на перебои поступают из Москвы и Санкт-Петербурга,- сообщает «Lenta.ru»
Накануне сообщалось о неполадках в работе сервера Teleram. Глава корпорации Павел Дуров связал перебои с колоссальными нагрузками, которые в эти дни испытывает Telegram. С момента начала атаки российских миротворцев на Киев, для миллионов пользователей кроссплатформенный мессенджер стал основным достоверным источником обмена информацией.