FaceApp отправил полмира на пенсию

Соцсети переживают нашествие очередного флешмоба. Пользователи делятся фотографиями себя в старости, сделанными при помощи приложения FaceApp. Но будьте осторожны: невинная забава может оказаться не такой уж и безобидной. Кому и зачем могут понадобиться ваши фотографии, и почему не стоит участвовать в вирусных флешмобах, разбиралась «Русская Планета».

Планета в очередной раз сходит с ума. Вся лента Facebook и Instagram – в знакомых лицах, только постаревших, лет так на 30, помеченных хэштегом #FaceApp. Раньше этот процесс занял бы несколько часов, проведённых за Photoshop, теперь же искусственный интеллект за считанные секунды покажет вам, как вы будете выглядеть в глубокой старости.

Не остались в стороне и звёздные обитатели соцсетей. Роналду, Ким Кардашьян и другие популярные личности, в том числе российские звёзды, присоединились к флешмобу – ради того, чтобы быть, как все, в тренде. Ну, или бросить вызов своим косметологам и пластическим хирургам и показать им, над чем стоит усиленно поработать.

Мобильное приложение FaceApp, творение российской компании Wireless Lab из Санкт-Петербурга, при помощи искусственного интеллекта создаёт невероятно реалистичные преобразования лиц при помощи фильтров. Первая версия FaceApp была выпущена в 2017 году. Бесплатная версия предлагает ограниченный выбор фильтров, в том числе тот, который в настоящее время приобретает вирусный характер. И неспроста: фотографии выходят слишком реалистичными. Даже не по себе становится.

Флешмоб докатился и до арабского мира, подняв волну возмущений со стороны исламских проповедников. Один из них, выпускник Высшего исламского университета Египта, Эссам аль-Руби, заявил, что FaceApp должен быть запрещён, поскольку «меняет творение Бога».

«Это приложение является своего рода повальным увлечением, которое приводит к нежелательным последствиям», - сказал он новостному сайту Cairo24.

Действительно ли эти изображения показывают, что будет с людьми? Нет, это знает только Бог

- добавил аль-Руби.

Не только конспирологи, но и авторитетные эксперты давно и небезосновательно упрекают мобильные приложения в том, что те собирают подозрительно много информации о пользователях. В наше время данные, как известно, называют новой нефтью. Обычные люди пожимают плечами: кому какое дело до меня? Ну, поделюсь я геолокацией, или отмечу друзей на фото – все так делают. Но, похоже, мы слабо понимаем, насколько полезными могут оказаться наши данные для корпораций.

Не так давно в Facebook прошёл ещё один «возрастной» флешмоб. Пользователям предлагалось выкладывать свои фотографии 10 лет назад и сейчас под хэштегом #10YearChallenge. Диджитал-аналитик Кейт О’Нилл в колонке на Wired рассказал, кому и для чего могла понадобиться эта безобидная забава.

«Представьте, что вы хотите обучить алгоритм распознавания лиц прогнозировать, как люди будут выглядеть по мере взросления. В идеале вам понадобится большой набор данных со множеством изображений людей. Оптимально, если бы фотографии были сделаны с определенным интервалом, скажем, в 10 лет»

— пишет О’Нилл.

Конечно, исследователи могли бы извлечь фото профиля и посмотреть дату их публикации, но люди не всегда загружают фото в хронологическом порядке и нередко используют сторонние изображения (абстрактные картинки, героев мультфильмов, фото животных, цветов и т. д.)

Другими словами, для обучения искусственного интеллекта (ИИ) необходим простой, услужливо помеченный набор фотографий «тогда и сейчас».

Критики разнесли предположения О’Нилла в пух и прах – мол, в соцсетях и так слишком много данных, анализируй не хочу, но в итоге Facebook всё же пришлось оправдываться за флешмоб: по словам представителя соцсети, Facebook не имеет к запуску флешмоба никакого отношения, а пользователи могут отключить функцию распознавания лиц в любое время.

Действительно, многие приложения запрашивают у пользователей доступ к персональным данным, адресной книге, фотоальбому, а также к камере и микрофону. И мы, в погоне за модой и стремлением следовать трендам, жмём кнопочку «принять», а потом удивляемся неожиданной рекламе того или иного товара, невзначай упомянутого во время телефонного разговора.

FaceApp, как и большинство приложений, предлагает пользователям ознакомиться с политикой конфиденциальности и подробно описывает, как FaceApp использует собранный контент. Там прямо сказано, что приложение может передавать конфиденциальную информацию, а также сведения, содержащиеся в файлах cookie, в журналах, идентификаторы устройств и данные о местоположении, «сторонним организациям, которые помогают нам предоставлять вам Услуги», - гласит политика конфиденциальности. Спросите тех, кто с радостью выкладывал себя постаревших в соцсети. Вряд ли кто-то читал эти правила.

Не так давно Мэрия Москвы призналась, что следит за горожанами с 2011 года. Для слежки используются карты «Тройка», информация из легальных такси, а также с камер фото- и видеофиксации. К слежке приспособили также подключения к Wi-Fi в общественном транспорте и информацию от мобильных операторов: их в Мэрии закупают уже несколько лет. В Мэрии заверяют, что все данные – обезличены, и используются исключительно для оптимизации транспортной системы города.

А теперь представьте, если добавить к этому систему распознавания лиц, в особенности с добавлением функции отслеживания возрастных изменений. С одной стороны, такая функция может действительно оказаться полезной – например, при поиске похищенных детей. В Индии с помощью таких алгоритмов всего за 4 дня полиции удалось отыскать 3000 ранее пропавших детей.

В США, после того, как стало известно о том, что компания Amazon предоставляет правоохранительным органам услуги распознавания лиц в режиме реального времени, общественность забеспокоилась: не будет ли использована эта технология для отслеживания людей, не являющихся преступниками, но по тем или иным причинам неугодным властям – например, участникам протестных акций? На Amazon надавили, и компания в итоге отказалась продавать эту услугу.

Если вы забыли о том, что компания-создатель FaceApp – российская, вы не склонны ходить на митинги и конспирологический холодок по вашей спине не пробежал – можете спать спокойно. На ваших данных просто кто-то заработает, только и всего. В противном случае, советуем самым внимательным образом проверять уровни доступа для всех приложений, которые вы устанавливаете на свой смартфон. А лучше – вообще не участвовать в подобных вирусных флешмобах.