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«Евровидение»: в Роттердаме начали монтировать сцену очередного конкурса

Сергей Михневич
11 апреля, 2021 19:44
1 мин
Сергей Михневич
11 апреля, 2021 19:44
1 мин
Pavlo Gonchar/Globallookpress.com
«Евровидение»: в Роттердаме начали монтировать сцену очередного конкурса

Сегодня, 11 апреля, в Роттердаме начали монтировать сцену для проведения конкурса «Евровидение 2021», сообщает пресс-служба организаторов конкурса.

«Работы по подготовке сцены, кулис, пресс-центра и всей остальной инфраструктуры для самого сложного ТВ-шоу в голландской истории будут проходить днем и ночью при строгом соблюдении мер по борьбе с коронавирусом», - говорится в сообщении.

Конкурс должен был пройти в Нидерландах в 2020 году под лозунгом «Откройся» (Open Up). Мероприятие, запланированное на 12–16 мая прошлого, не состоялось из-за введенных коронавирусных ограничений в мире.

В этом году песенный конкурс пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме и под тем же лозунгом. Нашу страну по итогам предварительного отбора будет представлять российская певица таджикского происхождения Манижа. Она исполнит песню Russian Woman, пишет «МедиаНьюс».

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