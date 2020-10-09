Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Эволюция продолжается: к концу века у всех людей будет дополнительная артерия

Марьям Ибрагимова
9 октября, 2020 15:51
2 мин
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Ученые из Университета Флиндерса и Университета Аделаиды утверждают, что человеческий организм продолжает эволюционировать. Причем сейчас этот процесс происходит в разы быстрее, чем 250 лет назад.

Так, за последний век в мире стало проживать в три раза больше людей, у которых есть «дополнительная» срединная артерия. Она находится в предплечье и играет важную роль в сосудистой системе эмбриона. Как правило, после того, как ребенок появляется на свет, артерия исчезает примерно к восьмой неделе. Но у современных людей срединная артерия иногда сохраняется.

«В старом исследовании, которое было проведено среди людей, родившихся в 1880-х годах, говорилось о 10% людей со срединной артерией, а по итогам аналогичного исследования, проведенного в конце двадцатого столетия, таких людей было уже 30%», – говорится в исследовании, представленном в журнале Journal of Anatomy.

В настоящее время срединная артерия присутствует у 35% людей. Ученые полагают, что если тенденция сохранится, то через 80 лет она будет у всех людей.

темы
ученые
эволюция
срединная артерия
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!