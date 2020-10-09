Эволюция продолжается: к концу века у всех людей будет дополнительная артерия

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Ученые из Университета Флиндерса и Университета Аделаиды утверждают, что человеческий организм продолжает эволюционировать. Причем сейчас этот процесс происходит в разы быстрее, чем 250 лет назад.

Так, за последний век в мире стало проживать в три раза больше людей, у которых есть «дополнительная» срединная артерия. Она находится в предплечье и играет важную роль в сосудистой системе эмбриона. Как правило, после того, как ребенок появляется на свет, артерия исчезает примерно к восьмой неделе. Но у современных людей срединная артерия иногда сохраняется.

«В старом исследовании, которое было проведено среди людей, родившихся в 1880-х годах, говорилось о 10% людей со срединной артерией, а по итогам аналогичного исследования, проведенного в конце двадцатого столетия, таких людей было уже 30%», – говорится в исследовании, представленном в журнале Journal of Anatomy.

В настоящее время срединная артерия присутствует у 35% людей. Ученые полагают, что если тенденция сохранится, то через 80 лет она будет у всех людей.