«Эту власть я не выбирал»: Дудь через 24 часа после признания ДНР и ЛНР опубликовал эмоциональный текст
Блогер-миллионник, журналист Юрий Дудь опубликовал эмоциональный текст спустя 24 часа после признания Россией Луганской и Донецкой народных республик. В нем он выражает гнетущее впечатление от заседания Совета безопасности России и размышляет, почему в стране с нефтью и газом «вот так».
Дудь начал пост с рассказа о Норвегии, где люди смогли обустроить холодный кусок земли таким образом, что «даже самая захолустная деревня на 10 домов излучает благополучие».
Блогер написал, почему в России не так - «большинство причин мы снова наблюдали» 21 февраля.
«Увлекшийся историей император. Свита с ампутированным мнением и волей. Пропагандистский эскорт, так складно и так сладко одобряющий войну из теплых столичных квартир. Ну и решения, которые вся эта тусовка принимает», - пишет Дудь свое мнение.
Он возмущен, что вместо конвертации природных ресурсов в благополучие Воронежа, Камчатки, Никеля и Заполярного делается выбор «богатеть самим».
«Эту власть я не выбирал, ее имперский угар я не поддерживал», - заявил журналист в Telegram и отметил, что этот текст станет доказательством для его детей.
Он выразил поддержку Украине, где «родина родных и дом друзей».
21 февраля президент России Владимир Путин признал ЛНР и ДНР. За этим последовали санкции со стороны Запада.
Президент США Джо Байден в срочном обращении рассказал о четырех блоках санкций, в том числе против банков и российской элиты. Ограничения ввели Великобритания, Евросоюз, Канада, Австралия и борющаяся за Курилы Япония. Германия приняла решение остановить сертификацию «Северного потока-2».
Вторая волна санкций коснется «Сбера» и ВТБ. О том, что власти ведут такие разговоры, сообщил высокопоставленный чиновник администрации США.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев говорил, что в ответ Россия сделает газ для европейцев по цене 2 тыс. евро за баррель.