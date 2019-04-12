Об этом не расскажет Тони Роббинс

Пока «белые воротнички» тянут от зарплаты до зарплаты, перекладывая бумаги и праздно штудируя соцсети, где-то в России их очень даже ждут на стройках и заводах, причём порой даже на очень недурные деньги.

На это указывают результаты свежего исследования ситуации на рынке труда, которое провели аналитики Института повышения квалификации (ИПК) «ТехноПрогресс». Как оказалось, рабочие специальности сегодня находятся в большой цене, причём в самом прямом смысле — работодатели в регионах готовы платить «синим воротничкам» такую зарплату, какую не всякий представитель офисного планктона в Москве имеет.

Из офиса на «леса»

Причём, как особо указывает «Российская газета» со ссылкой на ИПК, речь идёт не просто о текущей ситуации с высоким спросом на «пролетариат», а о чётко выраженном и устойчивом тренде. Один из маркеров — рост спроса со стороны предприятий на обучение новых и повышение квалификации действующих работников.

«ТехноПрогресс» даёт свою статистику. Если в 2012 году на базе этого учреждения прошли обучение 1 611 человек, то спустя три года — в 2015-м — уже 3891 человека, а по итогам прошлого года цифра выросла ещё вдвое. Очевидно, что спрос на «рабфаки» возник не на пустом месте — это производная спроста на рабочие специальности, который особо выражен в регионах.

Всего, на начало марта 2019 года, своих героев ждали более 1,51 миллиона рабочих мест — на 50 тысяч больше, чем в начале года

При этом высокий спрос на простых трудяг — общее явление практически для всех регионов.

Так, начальник управления труда и занятости Орловской области Анатолий Майоров в интервью «РГ» заявил, что в настоящий момент в его регионе наиболее востребованы рабочие по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, а также водители, механизаторы, трактористы, машинисты крана, наладчики, токари, слесари-ремонтники и другие.

При этом за год число рабочих вакансий выросло почти на тысячу единиц. Проще всего, если верить областной статистике, легче всего работу найти водителям — для них на начало апреля открыты 176 вакансий. Работодатели готовы платить им совсем не «орловские», а вполне даже московские деньги — до 80 тысяч рублей (для понимания: средняя зарплата по области составляет 26,4 тысяч рублей).

Не хуже московского клерка, если верить предложениям, заработать смогут также строители и грузчики, абсолютный рекорд установила вакансия электрогазосварщика в Ливенском районе: там неназванный работодатель ждёт этого специалиста на жалование 112 тысяч рублей — практически на уровне руководителя среднего звена в хорошей столичной конторе.

Высоко сидит — много получает (не директор)

Если же детализировать спрос на рабочие специальности в целом по России, то исследование ИПК, то здесь картина следующая: наибольшим спросом среди всех рабочих специальностей пользуются стропальщики: разброс зарплат здесь в разных регионах довольно велик — от 20 тысяч рублей в Татарстане до 75 тысяч в Красноярском крае.

Также немало открытых вакансий и для сварщиков, причём эта работа традиционно оплачивается очень неплохо: даже в «депрессивных» регионах таким специалистам готовы платить не менее 100 тысяч рублей в месяц, исключения тут редки именно в силу востребованности таких специалистов — всё же далеко не каждому гастарбайтеру доверишь столь ювелирный труд, требующий и аккуратности, и каких-никаких базовых знаний

При этом инструкция по технике безопасности у таких работников едва ли не самая объёмная.

Машинист крана — работа не менее опасная и сложная, потому и здесь работодатели готовы достойно платить тем, кто не просто не боится высоты, но и готов на большой высоте виртуозно «дирижировать» стройкой. По данным ИПК, зарплаты таким специалистам приближаются к сотне тысяч рублей. И опять же — никакого дефицита вакансий.

По наблюдению управляющего директора коммуникационного агентства B&C Марка Шермана, такие производственные специальности как стропальщики или электрогазосварщики действительно пользуются большим спросом на рынке.

«Тренд на востребованность устойчив: чем больше проектов государство будет воплощать в сферах добывающей, строительной, перерабатывающей и других промышленностей, тем регулярнее будут появляться вакансии и тем более востребованными будут специалисты рабочего звена, — отметил эксперт в беседе с «Русской Планетой». — Несмотря на глобальную цифровизацию процессов, такие специальности не потеряют в спросе и продолжат расширять объемы рынка труда».