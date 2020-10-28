«Это взятка?!»: следователей ФСБ обвинили в вымогательстве 65 млн рублей в биткоинах

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Двух сотрудников Следственного управления ФСБ Сергея Белоусова и Алексея Колбова обвинили в вымогательстве 65 миллионов рублей в биткоинах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Следователи решили начать проверку после того, как сын экс-гендиректора ФГУП «Издательство "Известия"» Эраста Галумова Александр сам обратился в УСБ ФСБ. По версии следствия, силовики с вымышленными именами вымогали у него 65 миллионов рублей, но в криптовалюте. «Вознаграждение» якобы гарантировало условный срок для его отца, который проходил по делу о крупном мошенничестве, и непривличение к уголовной ответственности его самого. Силовиков поймали с поличным, что негативно отразилось на репутации Федеральной службы безопасности.

К слову, сам Галумов был задержан в 2018 году. По версии следствия, он причинил ущерб издательству на сумму свыше 150 миллионов рублей, когда заключал инвестиционные контракты, связанные с арендой помещений. Расследование по его делу начиналось и прекращалось 23 раза, но после того, как дело попало в руки Белоусова и Колбова, Галумова задержали и заключили под стражу. Между тем, задержание сотрудников центрального аппарата ФСБ никак не повлияло на судьбу издателя. В скором времени в суде начнутся прения сторон.

Сегодня Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению дела о вымогательстве денег в биткоинах. Сложность в том, что криптовалюты никак не закреплены в российском законодательстве. Колбов даже недоумевал на допросах, как биткоины можно считать взяткой. Тем не менее, офицеры задержаны и будут наказаны.