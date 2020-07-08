«Это против моего русского менталитета»: Квят объяснил отказ встать на одно колено

Общество

ГТРК «Башкортостан»

Российский гонщик «Формулы-1» Даниил Квят объяснил отказ встать на колено вместе с другими спортсменами перед гонкой в Австралии. Акция, организованная пилотами, была направлена в знак борьбы с расизмом.

Квят заявил, что преклонение колена в этом случае для него непонятно.

«Это немного против моего русского менталитета, когда встают на колено перед Родиной, флагом, Богом», - приводит его слова телеканал «360».

Акция пилотов «Формулы-1» прошла 5 июля перед стартовой гонкой сезона. Гонщики вышли в футболках с надписью Еnd Rаcism (остановим расизм). Большинство встали на колено, кроме шести спортсменов. Они объясняли, что выступают против расизма и доказывают это поведением в жизни, а не формальными жестами.