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Эта дорога была мучением. В Якутии пилоты отказались доставить ребенка в больницу
10 июля, 2021 15:32
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Pixabay
В Якутии пилоты отказались взять на борт восьмилетнюю девочку, которой требовалась срочная операция. Из-за того, что командир заявил, что будет перегруз, ребенка около суток везли до Якутска на автомобили из села Томтор.
«Эта дорога была мучением. Ехали в жутких условиях, была жара под 30 градусов, пыль, тряска», - рассказала мама ребенка.
В этот день был еженедельный рейс в столицу республики, но пилоты отказались взять на борт тяжелобольного ребенка. По факту этого происшествия проводится проверка.
Оказалос, что девочка получила открытый перелом руки на детской площадке в селе Томтор и требовалась операция в Якутске, пишет URA.RU.
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