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Эрдоган нашел связь между «просвещенным исламом» и психическими заболеваниями

Кирилл Савушкин
24 октября, 2020 17:20
1 мин
Photo
Flickr

Президент Турции Тайип Эрдоган оказался настроен решительно против идеи своего французского коллеги Эммануэля Макрона касательно «просвещенного ислама».

Ранее французский президент выступил за борьбу с сепаратизмом в стране. Законопроект, призванный укрепить республиканские ценности, будет представлен 9 декабря.

По мнению Макрона, необходимо построить во Франции «просвещенный ислам», основанный на освобождении его от иностранного влияния, а также правильном воспитании детей.

Как сообщает РИА «Новости», президент Турции отреагировал на предложение достаточно резко.

«Что не так у Макрона с исламом и мусульманами? То, что глава государства так относится к миллионам мусульман в своей стране - это в первую очередь потеря контроля над разумом. Он нуждается в лечении своей психики», - заявил Эрдоган.

темы
Турция
Франция
Эммануэль Макрон
ислам
Реджеп Тайип Эрдоган
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