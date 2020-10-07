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Энергия взрыва в Бейруте обеспечила бы светом 100 домохозяйств на год
7 октября, 2020 08:34
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фото: Wikipedia
Британские ученые подсчитали, что взрыв 2750 тонн аммиачной селитры в порту Бейрута стал самым мощным и разрушительным из числа неатомных взрывов за всю историю человечества.
Ученые вычислили, что мощность взрыва в ливанской столице составила 1000–1500 тонн в тротиловом эквиваленте.
Энергии, которая выделилась там при взрыве, хватило бы для обеспечения жизнедеятельности более 100 домохозяйств в течение одного года, пишет Planet Today.
Ранее мощнейший взрыв, прогремевший в столице Ливана, ученые сравнили с землетрясением.
По словам специалистов, мощность взрыва в Бейруте была эквивалентна землетрясению магнитудой 4,5. Сообщается, что половина зданий крупнейшего ливанского города пострадали.
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