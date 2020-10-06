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Эндокринолог назвал несовместимые с антибиотиками продукты

Антон Мельников
6 октября, 2020 22:32
1 мин
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Pixabay

Кандидат медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова рассказала какие продукты не стоит употреблять во время приема антибиотиков.

По словам врача, рекомендуется воздержаться от жареных, маринованных и соленых блюд. Также не следует употреблять копченые продукты, колбасы, майонез и другие соусы. Специалист добавила, что фруктовые соки тоже противопоказаны и могут нанести вред здоровью

Важно во время лечения пить больше жидкости и чистой воды, советует Павлова. В рацион питания можно включить йогурты, кефир, а на обед есть сыр, рыбу, орехи и чечевицу, ФБА «Экономика сегодня».

темы
здоровье
диета
еда
антибиотики
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