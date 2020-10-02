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Эммануэль Макрон заявил о наличии связаных с ИГ боевиков в районе Нагорного Карабаха

Кирилл Савушкин
2 октября, 2020 14:06
1 мин
Photo
Flickr

Лидер Франции Эммануэль Макрон подтвердил факт наличия боевиков-исламистов в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, не менее 300 сирийских исламистов были переброшены туда из сирийского Алеппо.

При этом, Макрон утверждает, что переброска происходила через турецкий Газиантеп. Данный факт уже стал темой разговора Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Это подтвержденный факт, эти люди идентифицированы и отслежены, все они имеют связи с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Я обсуждал это с президентом [России] Владимиром Путиным, который подтвердил, что Россия также располагает этими данными», — приводит слова Макрона gazeta.ru.

темы
Эммануэль Макрон
боевики
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