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Лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев пару лет назад был связан с «собачьим» скандалом актера Алексея Панина. История произошла в 2016 году – тогда бывшая жена артиста Юлия Юдинцева судилась с ним за право растить и воспитывать общую дочь. Дело близилось к своему логическому завершению, ничего не предвещало беды, как вдруг за две недели до решения суда в Сети появилась видеозапись порнографического характера с участием Панина и собаки.

Было сложно предугадать, как поведет себя суд в такой щепетильной ситуации, поэтому актер решил перестраховаться. Контакты Пашаева ему дала певица Катя Лель. По словам артиста, адвокат «достаточно активно в это все впрягся».

«Мы покадрово разобрали это видео со мной: это так, это не так. Эльман, я помню, сказал: Леш, даже если это было правда с собакой, хоть с жирафом — мы все равно это развалим, – поделился Панин воспоминаниями в эфире НТВ. – Я очень благодарен Эльману, что он принял участие в моем деле, что он так включился. Он вышел уже как звезда на аплодисменты. Артисты спектакля сыграли, и вот здесь выходит звезда. И вот Эльман появился как вишенка на торте».

По словам актера, стратегия защиты Пашаева походила на шоу, выступал он ярко и убедительно, что и позволило выйти из скандального процесса победителем.

Ранее сообщалось, что экс-адвокат Эльман Пашаев, ставший известным на всю Россию после того, как его клиент-актер Михаил Ефремов получил 8 лет колонии за «пьяное» смертельное ДТП, намерен баллотироваться в Госдуму в 2021 году.