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Элла Памфилова предложила Владимиру Путину провести сентябрьские выборы в три дня

Михаил Орлов
9 июля, 2020 14:53
1 мин
Путин и Памфилова
Kremlin.ru

Глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова предложила президенту Российской Федерации Владимиру Путину провести сентябрьские выборы в течение трех дней.

Элла Памфилова планирует обсудить вариант растягивания периода волеизъявления гражданами РФ на период нескольких дней не только с главой российского государства, но и с главами регионов.

Власть предержащие оказались предельно удовлетворены организацией ранее прошедшего общероссийского голосования по одобрению поправок в Конституцию Российской Федерации, которое проходило в течение нескольких дней.

Именно этот опыт планируется использовать на предстоящих выборах, сообщает издание «Московский комсомолец». Голосование в течение нескольких дней может оказать положительное влияние на показатели явки на избирательные участки. Явка избирателей показывает реальный уровень заинтересованности гражданами политической жизнью страны.

Ранее сообщалось, что Элла Памфилова ждёт уменьшения количества политических партий в России.

темы
Владимир Путин
выборы
Элла Памфилова
1 мин