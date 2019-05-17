Елисей от жажды
Елисей от жажды

Поможем всем миром ребенку с редким заболеванием

«Будет Цезарь!» - говорила мама про сына, когда тот еще не родился на свет. «Будет Елисей», - сказал папа.

Елисей не выпускает бутылочку из рук. Его глаза сосредоточенно уставлены вперед, а мышцы горла ходят ходуном, пропуская глоток за глотком. Мальчик сопит и пьет. Его постоянно мучает жажда. В свои 10 месяцев Елисей выпивает норму взрослого человека – 2 литра ежедневно. Соответственно подгузник у него почти всегда мокрый…

Елисей много пил и терял в весе. В больнице сказали – диабет. Но не как у всех – сахарный, а наоборот. Несахарный диабет – крайне редкое заболевание. Елисей постоянно хочет пить. А большие объемы воды вымывают из его организма все микроэлементы и минералы. Мальчик худеет и отстает в развитии.

Одежда на Елисее висит, как на пророке. Не зря его имя с древнееврейского означает «спасение». Да и жажда его под стать пустынной.  Вот только сейчас мальчику помощь нужно самому. Если подобрать корректное лечение, с таким диагнозом можно жить. Чтобы восполнить в организме Елисея утраченные элементы, необходимо специализированное питание. На полгода ребенку хватит 180 баночек. Это и поможет набрать вес. Врачи уверенны, что впоследствии Елисей сможет питаться самостоятельно без посредства препаратов. А пока – малышу нужна наша с вами помощь.

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Места: Россия
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