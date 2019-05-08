Елена Исинбаева: «Больше на хулиганство похоже»

Волгоградские активисты придумали, как сагитировать молодёжь заниматься спортом – правда, весьма спорным методом. Первый российский чемпионат по воркауту в трамвае – как вам идея?

Принять участие смогут все желающие. Стоимость участия – цена проездного на трамвай: всего 25 рублей. Соревнования пройдут 1 июня по двум дисциплинам — подтягивания и отжимания на максимальное число повторений.

Чтобы стать участником, нужно опубликовать в своих соцсетях видео с десятью подтягиваниями, или с 30 отжиманиями, рассказал порталу V1.RU соорганизатор чемпионата, общественный активист Серго Нарсия. Пост необходимо сопроводить хештегом.

Победителей ждут не менее оригинальные, а главное, полезные призы: годовой безлимитный проездной на все виды транспорта в городе-герое за первое место, и годовой проездной на скоростной волгоградский трамвай – за второе. А за бронзовое место наградой будет годовой проездной на обычные трамвай и автобус

О безумной идее в МУП «Мосэлектротранс» ничего не известно – проект с ними не согласован. В пресс-службе аппарата губернатора Волгоградской области об инициативе тоже не слышали. Организаторы признаются, что идея воркаута – частная инициатива горожан, и согласования с городскими властями действительно не было. По словам Серго Нарсия, формально это не запрещено, а кондукторы ответили, что участники «могут делать всё, что пожелают».

Популяризация спорта – дело хорошее, но к организаторам остаются вопросы. Например, подходит ли высота поручней в трамвае для полноценного подтягивания, и кто будет отвечать за здоровье желающих подтянуться в трамвае на полном ходу?

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, к слову, уроженка Волгограда, к идее отнеслась скептически. По её словам, не понятно, как это скажется на развитии спорта: пока что больше на хулиганство похоже, заявила она «Русской Планете».