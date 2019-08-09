Электронная подпись: Кто и зачем использует ее в России

Технология электронной подписи (ЭП), основанная на асимметричной связи открытого и закрытого ключей, — не российское изобретение, а общемировая практика. Но несмотря на то, что мы идем по чужим стопам, темпы внедрения ЭП в России гораздо масштабнее, чем в странах, где эти технологии придумали и начали использовать первыми.

Электронная подпись позволяет нам обращаться в госорганы онлайн, дистанционно подписывать любые документы и вести электронный документооборот. Больше всего возможностей у квалифицированной ЭП. Она приравнивается к рукописной подписи и придает документу юридическую силу.

Сейчас в России действуют более 700 государственных и коммерческих информационных систем, для работы в которых нужна квалифицированная ЭП:

— Электронные торговые площадки, на которых проводят государственные и коммерческие закупки.

— Различные государственные сервисы — например, для подачи обязательных сведений о юрлицах, подачи исков в суды, взаимодействия с таможенной службой и многого другого.

— Коммерческие структуры — например, системы электронного документооборота, банковские платформы, где можно получать финансовые услуги онлайн.

Выдавать квалифицированные сертификаты ЭП могут удостоверяющие центры, аккредитованные в Минкомсвязи.

Электронная подпись и удостоверяющие центры — это инфраструктура, без которой невозможен доступ к любым системам и сервисам, где ведут защищенный обмен документами, имеющими юридическую силу.

По нашим расчетам, основанным на данных ЕГРЮЛ и ФНС, в России 4,4 млн действующих юрлиц, из них 92% имеют электронную подпись. Есть сферы деятельности, в которых использование электронной подписи — это необходимость:

С 2002 года государство планомерно переводит отчетность в электронный вид. По данным на 4 квартал 2018 года, 81,3% налогоплательщиков — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — сдают отчетность в ФНС через интернет.



С 2019 года больше 60% конкурентных закупок по 44-ФЗ проходят в электронном виде. Из З89,4 тысячи юрлиц и ИП, которые участвуют в госторгах, подпись есть у 92% (данные ЕИС). Электронная подпись необходима на всех этапах участия в закупках — от регистрации на торговой площадке до подписания контракта.

Есть сферы бизнеса, в которых электронная подпись не является необходимостью, но заметно упрощает жизнь бизнесу. Например:

Электронный документооборот (ЭДО). Все больше организаций с большим количеством контрагентов переходят на электронный документооборот, оценив преимущества этой технологии: быстрый обмен любыми документами (в том числе бухгалтерской «первичкой») и экономию денег на обработку и пересылку документов.

Подача исков в суд. Если сам иск и все сканы документов подписаны квалифицированной подписью, то бумажные оригиналы предоставлять не нужно.

За редким исключением электронная подпись универсальна — с одной подписью можно и работать работы с государственными органами, и участвовать в госзакупках, и сдавать отчетность.

Перспективы электронной подписи в России

Ясно, что электронный документооборот будет все глубже и глубже проникать в нашу жизнь. Внедрение цифровых технологий и использование электронных подписей не просто ускоряет рабочие процессы, но и повышает безопасность данных, снижает возможности для мошенников. Взломать криптографический код сегодня невозможно, а подделать бумажные документы — сравнительно просто.

Если сама технология уже заслужила доверие пользователей и останется неизменной, то носитель закрытого ключа ЭП, трансформируется. Сейчас закрытый ключ хранят или в компьютере, или на защищенном носителе токене, но в ближайшие годы он может «переехать» на специальную SIM-карту в смартфон.

Например, СКБ Контур и Билайн начали сотрудничество по созданию мобильной электронной подписи (МЭП). Это технология, в которой для создания квалифицированной ЭП используется специальная SIM-карта, совместимая с любой моделью мобильного телефона или планшета с функцией приема/передачи SMS-сообщений. Для подключения услуги абонент проходит процедуру идентификации личности на встрече с менеджером и получает новую SIM-карту.

Тренды цифровизации

С каждым годом все больше областей экономики переходят на ЭДО и сдачу отчетности в электронном виде, а значит расширяется использование ЭП:

В 2016 году начали регулировать производство и продажу алкогольной продукции. Все производители и продавцы спиртосодержащей продукции получали электронную подпись для работы в единой государственной аналитической информационной системе Росалкогольрегулирования.



В 2017 году появилась новая сфера ЭДО — электронные больничные. К информационной системе Фонда социального страхования подключились государственные и коммерческие клиники. Они получали подпись юрлица, а каждому врачу, который выдает электронные больничные, нужна была подпись физлица.

В 2018 году мы наблюдали массовый переход на онлайн-кассы. Получив ЭП, предприниматели могли в режиме онлайн зарегистрировать или снять с учета ККТ в ФНС, заключить или расторгнуть договор с оператором фискальных данных.

Можно сказать, что тренд этого года — маркировка товара. С 1 июля 2019 года маркировка станет обязательной для сигарет, папирос, а затем остальных табачных изделий. До конца 2019 года на маркировку перейдет обувная отрасль, а еще позже — рынок одежды, автошин, духов, домашнего текстиля и других товаров. Для работы с маркированными товарами в системе «Честный знак» производителям и продавцам также понадобится квалифицированная ЭП.

Еще один развивающийся рынок — электронные сделки с недвижимостью.

К сожалению, схема индивидуальной регистрации сделок в Росреестре через интернет скомпрометирована. Мошенники подделывают бумажные документы, по которым получают электронную подпись физлица — владельца квартиры. В итоге законодатели планируют запретить электронные сделки без личного разрешения владельца квартиры

Зато активно развивается онлайн-регистрация сделок и закладных через застройщиков жилья или банки, которые выдают ипотеку. Такие сделки начали проводить еще в 2017 году и к настоящему моменту их число измеряется десятками тысяч. Они безопасны, проходят гораздо быстрее бумажных, их без проблем можно проводить между регионами.

Набирает обороты трансграничный ЭДО. Стороны подписывают документы легитимными в своей стране электронными подписями, а безопасное перемещение документов и их юридическую значимость обеспечивает оператор электронного документооборота. Например, «Мегафон» начал обмениваться электронными документами с китайским гигантом Huawei, а МТС с Ericsson.

И, наконец, среди ближайших трендов цифровизации — переход автопроизводителей и дилеров на электронные ПТС с 1 ноября 2019, а работодателей — на электронные трудовые книжки с 2021 года.

Автор: Сергей Казаков, заместитель руководителя Удостоверяющего центра СКБ Контур