Электричество «поджарило» 16 коров в Якутии

Общество

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В Якутии зафиксировали два случая гибели коров из-за грозы.

В общей сложности током убило 16 животных. В обоих случаях причиной гибели стала не молния, а оторвавшийся из-за грозы электропровод, который упал рядом с местом выгула стада.

Как говорят в региональном Минсельхозе, подобная проблема с обрывом электросетей становится актуальной каждый год, когда наступает лето.

Тем временем синоптики предупреждают, что в ближайшее время порывистые ветра сохранятся, сообщает РИА Новости.

В конце июня в Индии молнии стали причиной гибели более ста человек. Об этом сообщила газета Times of india.

От разрядов молний погибли 83 жителя восточного штата Бихар и 24 человека в северном штате Уттар-Прадеш. Почти все погибшие работали во время стихии на полях и не стали прятаться в домах, несмотря на предупреждение метеорологов о непогоде.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования родственникам погибших и заявил о том, что будет выплачена компенсация в размере 5,3 тыс. долларов, пишут «Известия».