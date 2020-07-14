Электричество «поджарило» 16 коров в Якутии
В Якутии зафиксировали два случая гибели коров из-за грозы.
В общей сложности током убило 16 животных. В обоих случаях причиной гибели стала не молния, а оторвавшийся из-за грозы электропровод, который упал рядом с местом выгула стада.
Как говорят в региональном Минсельхозе, подобная проблема с обрывом электросетей становится актуальной каждый год, когда наступает лето.
Тем временем синоптики предупреждают, что в ближайшее время порывистые ветра сохранятся, сообщает РИА Новости.
В конце июня в Индии молнии стали причиной гибели более ста человек. Об этом сообщила газета Times of india.
От разрядов молний погибли 83 жителя восточного штата Бихар и 24 человека в северном штате Уттар-Прадеш. Почти все погибшие работали во время стихии на полях и не стали прятаться в домах, несмотря на предупреждение метеорологов о непогоде.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования родственникам погибших и заявил о том, что будет выплачена компенсация в размере 5,3 тыс. долларов, пишут «Известия».