По состоянию на 13 июля 10:45
Заболевших733 699
За последние сутки6 537
Выздоровело504 021
Умерло11 439
Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Электричество «поджарило» 16 коров в Якутии

Артем Денисов
14 июля, 2020 04:02
2 мин
коровы
Фото: pixabay.com

В Якутии зафиксировали два случая гибели коров из-за грозы.

В общей сложности током убило 16 животных. В обоих случаях причиной гибели стала не молния, а оторвавшийся из-за грозы электропровод, который упал рядом с местом выгула стада.

Как говорят в региональном Минсельхозе, подобная проблема с обрывом электросетей становится актуальной каждый год, когда наступает лето.

Тем временем синоптики предупреждают, что в ближайшее время порывистые ветра сохранятся, сообщает РИА Новости.

В конце июня в Индии молнии стали причиной гибели более ста человек. Об этом сообщила газета Times of india.

От разрядов молний погибли 83 жителя восточного штата Бихар и 24 человека в северном штате Уттар-Прадеш. Почти все погибшие работали во время стихии на полях и не стали прятаться в домах, несмотря на предупреждение метеорологов о непогоде.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования родственникам погибших и заявил о том, что будет выплачена компенсация в размере 5,3 тыс. долларов, пишут «Известия».

темы
электроэнергия
якутия
коровы
2 мин