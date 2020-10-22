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Экс-замглавы Росгвардии задержан за махинации с парикмахерской

Марьям Ибрагимова
22 октября, 2020 14:34
2 мин
Фото: tularegion.ru
Фото: tularegion.ru

В Москве следователи задержали экс-замдиректора Росгвардии генерал-лейтенанта Сергея Милейко по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, восемь лет назад супруга Милейко Галина получила в подмосковной Балашихе нежилое помещение, предназначенное для военных. Впоследствии здесь открылась парикмахерская «Для вас». По версии СКР, пара оформила помещение для будущего салона с помощью подложных документов на пожилую родственницу офицера Галину Пискунову, а затем их перепродали по заниженной стоимости, всего за 980 тысяч рублей, уже самой Галине Милейко.

«Между тем, по предварительной оценке следствия, стоимость помещения составляет порядка 21 миллиона рублей», – сообщает источник «Ъ».

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».

Кроме того, Милейко сейчас проверяют на причастность к махинациям с контрактами на поставку форменного обмундирования для Росгвардии.

темы
Росгвардия
военные
мошенничество
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