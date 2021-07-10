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Экс-вокалист «Чай вдвоем» хочет отсудить деньги у популярной нынче Монеточки
10 июля, 2021 16:27
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Стас Костюшкин, являвшийся вокалистом популярной в прошлом группы «Чай вдвоем», хочет отсудить почти миллион рублей у популярной в наше время певицы Монеточки.
Дело в том, что артист убежден - мотив песни Елизаветы Гырдымовой (настоящее имя Монеточки) «Мама, я не зигую» совпадает с мелодией хита Костюшкина «Женщина, я не танцую».
Дело рассмотрит суд в Екатеринбурге. Ранее Костюшкин попытался договориться до суда, но ответчица не пошла ему навстречу, передает Znak.com.
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