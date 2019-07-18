Экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин написал заявление на РБК за клевету
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Экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин написал заявление на РБК за клевету

Редакция подготовила статью с заведомо ложными данными, которые призваны опорочить деловую репутацию

17 июля адвокат Алексея Хотина направил в ГУ МВД по городу Москва заявление о возбуждении уголовного дела. Причиной послужила одна из публикаций издания РБК.

В нем говорится о том, что некие лица, работающие в ПАО «РБК», подготовили статью с заведомо ложными данными, которые призваны опорочить деловую репутацию экс-акционера банка «Югра» Хотина А.Ю.

В апреле текущего года по подозрению во взяточничестве в особо крупных размерах задержали полковника ФСБ РФ Кирилла Черкалина, руководившего отделом по работе с банками. В процессе следственных мероприятий было изъято около 12 млрд. рублей. В тот день, когда Черкалин был задержан, из России выехал первый заместитель гендиректора «Агентства по страхованию вкладов» Валерий Мирошников. По его версии, это произошло из-за проблем со здоровьем, требующих лечения за рубежом. Есть предположение, что Мирошников был взят на заметку правоохранителями после того, как была изучена его переписка с Черкалиным. Предполагается, что они предлагали банкам урегулировать некоторые вопросы за 200 миллионов долларов.

В статье, о которой сказано в заявлении, высказывается мнение, что Мирошников мог «помогать» и экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину. Его юрист утверждает, что это вымысел, не имеющий под собой оснований, ведь все попытки отменить в суде решение об отзыве лицензии у «Югры» не привели к нужному результату («Югра» лишилась лицензии в 2017 году). Вдобавок, в отношении Хотина было возбуждено уголовное дело, он находится под домашним арестом. И это – преференции?

Экс-банкир Сергей Пугачев также прямо обвинил Мирошникова в вымогательствах, отметив, что, по слухам, «это очень опасный человек со связями в ФСБ». Об этом пишет издание «Гражданские силы».

Оказалось, что на Пугачева выходили люди, которые якобы представляли Мирошникова, и говорили, что возьмутся продать  его активы в РФ за 10 процентов комиссионных, что составляло около 350 миллионов долларов. Это предложение Пугачев не принял, после чего на него вышел Черкалин и предложил за 20 миллионов долларов «замять» якобы готовящееся к возбуждению уголовное дело против него. Банкир снова рискнул отказаться, после чего стал фигурантом дела по банкротству «Межпромбанка».

В окружении Алексея Хотина уверены, что попытка испортить его деловой имидж, вероятно, связана с началом выплат долгов вкладчикам-превышенцам «Югры», которые начались в прошлом месяце и осуществляются «Комплексными инвестициями». Акциями этой компании также владеет Алексей Хотин.

Кстати, в конце мая представитель бизнесмена уже обращался в правоохранительные органы из-за клеветы в другой статье РБК. В ней говорилось, что, якобы, полковник ФСБ Черкалин был задержан после того, как экс-акционер «Югры» давал против него показания. Люди из близкого круга банкира утверждают, что это дезинформация, также направленная на его дискредитацию.

Теги:
Места: Россия
Организации: Банк России
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