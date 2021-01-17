Экс-схиигумена Сергия не забыли его вышедшие на улицу сторонники

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Группа последователей бывшего схиигумена Сергия провела молебен возле Храма на Крови в Екатеринбурге, протестую против его задержания.

Около 20 человек пришли к храму выразить свою позицию. С ними вступили в разговор пришедшие в храм вреующие.

Как передает Znak.com, полиция издалека наблюдала за происходящим, не предпринимая активных действий.

Напомним, Сергий был задержан оперативниками в ходе штурма Среднуральского женского монастыря, который был захвачен сторонниками бывшего схиигумена.

Доставленному в Москву Сергию вменяют статьи о склонении к самоубийству, нарушении права на свободное вероисповедание и самоуправстве.