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Общество
Экс-схиигумена Сергия не забыли его вышедшие на улицу сторонники
17 января, 2021 17:59
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Группа последователей бывшего схиигумена Сергия провела молебен возле Храма на Крови в Екатеринбурге, протестую против его задержания.
Около 20 человек пришли к храму выразить свою позицию. С ними вступили в разговор пришедшие в храм вреующие.
Как передает Znak.com, полиция издалека наблюдала за происходящим, не предпринимая активных действий.
Напомним, Сергий был задержан оперативниками в ходе штурма Среднуральского женского монастыря, который был захвачен сторонниками бывшего схиигумена.
Доставленному в Москву Сергию вменяют статьи о склонении к самоубийству, нарушении права на свободное вероисповедание и самоуправстве.
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