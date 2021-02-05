Экс-руководитель Пенсионного фонда России мог оказаться на несуществующей должности

Общество

Антон Дроздов, работавший ранее руководителем Пенсионного фонда России, был освобожден от должности замглавы Минфина, в связи с её упразднением.

Данная оптимизация, начавшаяся в конце декабря указом главы кабмина Михаила Мишустина, предусматривает сокращение общего числа замов у министра финансов с 12 до 10.

Документ об освобождении Дроздова от должности был подписан Мишустиным 3 февраля. Распоряжение можно найти на официальном сайте правовой информации.

Перестановки в Минфине являются частью более масштабной оптимизации в госуправлении, начатой премьером с 1 января 2021 года.