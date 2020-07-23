Экс-повар Елизаветы II рассказал о приготовлении идеальных сосисок

Общество

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Как лучше всего приготовить жареные сосиски рассказал британский шеф-повар, обладатель звезды Мишлена и бывший глава кухни королевы Елизаветы II Джефф Бейкер.

По его словам, необходимо доставать сосиски из холодильника за 20 минут до начала готовки. Это поможет им прожариться равномерно и не лопнуть. При этом не стоит прокалывать кожицу при жарке, а также никогда не готовить сосиски во фритюре.

Лучше всего использовать сковороду с антипригарным покрытием, в которую нужно добавить ложку утиного или гусиного жира.

Жарить сосиски следует максимум на среднем огне, постоянно переворачивая, пишут «Известия».

Как сообщалось, Санкт-Петербургская общественная организация потребителей «Общественный контроль» проверила качество российских сосисок. Большинство образцов соответствуют ГОСТу, но некоторые производители обманывают покупателей.

В сосисках «Молочные» ТМ «Малаховский» обнаружены клетчатка и каррагинан, а в «Говяжьих» ТМ «Кронштадтский» содержатся крахмал, мелкие частицы хрящей и костей. Сосиски с фальшивым составом стоят 465 и 508 рублей соответственно.

В изготавливаемых по ГОСТу продуктах таких ингредиентов быть не должно. Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой технологии мясных, рыбных продуктов и консервирования холодом Университета ИТМО Александр Ишевский объяснил присутствие подобных компонентов желанием производителей сэкономить, говорится на сайте организации.