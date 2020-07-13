Эксплуатацию старых автомобилей могут запретить в России

Общество

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В России могут законодательно запретить эксплуатацию старых автомобилей.

Соответствующие предложения изучаются в Минтрансе и Минпромторге. Как следует из пояснительной записки к проекту закона, запрет эксплуатации старых машин должен помочь сохранить экологию. При этом предлагается не прямой запрет, а только рекомендации.

Как ожидается, данная норма будет распространена только на коммерческие автомобили. О санкциях, которые могут быть применены в отношении владельцев поддержанных автомобилей, ничего не сообщается.

В настоящее время в России насчитывается более 58% машин старше 10 лет, сообщает «5Колесо».

Ранее автоспециалисты ради эксперимента перевели цены на самые знаменитые советские автомобили в нынешние рубли.

Было решено сравнить прожиточный минимум в 1975 году и нынешний его размер в России. Таким образом, один советский рубль становится равен 279,6 действующих рублей. В 1975 году Жигули ВАЗ-2101 стоили 5 тысяч 620 рублей, сегодня эта 1,47 млн рублей. За такую сумму можно, например, приобрести одну из топовых комплектаций Skoda Octavia.

Запорожец ЗАЗ-966 был самым доступным советским автомобилем и стоил 3 тысячи рублей, сейчас это 838 тысяч рублей. В РФ сегодня за такую сумму можно купить Renault Sandero в люксовой комплектации или Kia Picanto.

Москвич-412 в 1975 году стоил 4 тысячи 936 рублей, теперь это 1,38 млн рублей. За такие деньги можно приобрести Nissan Qashqai с 144-сильным мотором.

Самый роскошный автомобиль СССР «Волга» ГАЗ-21 производилась до 1970 года и стоила 8,5 тысяч рублей, или 2 млн 376 тысяч 600 рублей РФ. Сейчас за эту сумму возможно приобрести топовую Toyota Camry или Skoda Superb.

УАЗ-469 в 1975 году продавался за 7 тысяч рублей, в ценах 2020 года это 1 млн 957 тысяч 200 рублей - что сопоставимо с ценой полноприводного Toyota RAV4 с 2-литровым 149-сильным мотором и вариатором, сообщает «Российская газета».