Эксперты-экологи смотрят на бурную деятельность камчатских властей со скепсисом

Flickr

Власти Камчатского края направили научную экспедицию в район экологической катастрофы на Ханадырском пляже. Исследования начнутся 9 октября.

В экспедиции примут участие научные сотрудники Камчатского института рыбного хозяйства и океанографии, Кроноцкого заповедника, водолазы, а также представители общественных организаций.

Представители регионального Министерства природных ресурсов и экологии сообщили об особом внимании к участку к северу от устья реки Налычева до мыса Шипунский.

Между тем, директор Института океанологии РАН доктор географических наук Алексей Соков лишь посетовал на то, что меры ограничились лишь действиями региональных властей и не нашли отклик на федеральном уровне.

«За то время пока обсуждается эта тема, давно можно было бы организовать и провести экспедицию, которая бы ответила на все интересующие общественность вопросы», — заявил ученый.