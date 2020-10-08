Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Эксперты-экологи смотрят на бурную деятельность камчатских властей со скепсисом

Кирилл Савушкин
8 октября, 2020 14:44
1 мин
Photo
Flickr

Власти Камчатского края направили научную экспедицию в район экологической катастрофы на Ханадырском пляже. Исследования начнутся 9 октября.

В экспедиции примут участие научные сотрудники Камчатского института рыбного хозяйства и океанографии, Кроноцкого заповедника, водолазы, а также представители общественных организаций.

Представители регионального Министерства природных ресурсов и экологии сообщили об особом внимании к участку к северу от устья реки Налычева до мыса Шипунский.

Между тем, директор Института океанологии РАН доктор географических наук Алексей Соков лишь посетовал на то, что меры ограничились лишь действиями региональных властей и не нашли отклик на федеральном уровне.

«За то время пока обсуждается эта тема, давно можно было бы организовать и провести экспедицию, которая бы ответила на все интересующие общественность вопросы», — заявил ученый.

темы
экология
Камчатский край
Авачинский залив
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!