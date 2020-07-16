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Эксперты Роскачества проверили овсяное печенье на безопасность

Дмитрий Байков
16 июля, 2020 10:33
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фото: Pixabay

Эксперты Роскачества проверили овсяное печенье 18 торговых марок в ценовой категории от 5 до 31 рубля за 100 граммов по 457 показателям качества и безопасности.

По результатам исследований, вся продукция признана безопасной, а вкус и запах печенья превзошли требования ГОСТ и дотянулись до опережающего стандарта Роскачества.

Во всех образцах печенья отсутствуют тяжелые металлы, микотоксины, пестициды, искусственные добавки и красители. Также установлено, что все проверенные производители применяют овсяную муку, которая является более полезной, так как в ней есть клетчатка и витамины.

Содержание массовой доли общего сахара в печенье всех исследуемых торговых марок соответствует требованиям ГОСТа, сообщается на сайте Роскачества.

Ранее эксперты Роскачества провели повторное исследование матрасов на российском рынке и проверили этот вид изделий на содержание в них небезопасной продукции.

темы
Россия
общество
Роскачество
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