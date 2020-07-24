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Эксперты Роскачества дали советы по выбору мороженого

Дмитрий Байков
24 июля, 2020 09:39
2 мин
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фото: Pixabay

Эксперты Роскачества дали советы по выбору мороженого и научили, как правильно выбрать лакомство.

Специалисты рекомендуют россиянам при покупке мороженого, в первую очередь, обращать внимание на упаковку. Важно, чтобы она не была покрыта кристалликами льда и не была деформирована.

Далее необходимо обратить внимание на состав продукта. В Роскачестве поясняют, что в основе рецепта мороженого входит молоко или сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, вкусовые ингредиенты и стабилизаторы. Молока в изделиях должно быть более 40 процентов.

В Роскачестве отметили, что в классическом мороженом (молочном, сливочном и пломбире) запрещено использование растительных жиров. При производстве лакомства допускается использование различных пищевых красителей, ароматизаторов, антиокислителей и подсластителей.

Если же растительные жиры составляют 100 процентов всех жиров, данный продукт имеет название «десерт замороженный», сообщается на сайте «Роскачества».

Ранее эксперты Роскачества провели повторное исследование матрасов на российском рынке и проверили этот вид изделий на содержание в них небезопасной продукции.

темы
общество
Роскачество
мороженое
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