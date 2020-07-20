Эксперты рассказали о формировании нового континента

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Ученые проанализировали движение тектонических плит.

По словам экспертов, в будущем появится новый континент. Как ожидается, африканский континент расколется на две части, между которыми появится океан. Это произойдет через 5-10 млн лет.

Исследователи подчеркивают, что ранее из-за движения тектонических плит образовались Красное море и Аденский залив, сообщает «Рен ТВ».

Ранее ученые из Франции и Австралии обнаружили зарождающийся континент в Индийском океане. До этого считалось, что формирование континентов на океанических плато невозможно.

Исследование показало, что архипелаг Кергелен в Индийском океане - яркий пример такого образования. Эта группа островов - вершины вулканов.

Когда они извергались, базальты образовывали части суши. Мощные потоки сформировали аномально толстую кору, хотя океаническая кора обычно более тонкая.

Детально изучив породу, ученые обнаружили сиениты - горные породы, встречающиеся только на континентах, передает «Популярная механика». Это объясняет толщину коры у архипелага.

Ученые пришли к выводу, что континенты могут образовываться и в центре океанов, а архипелаг Кергелен может оказаться зародышем седьмого материка.