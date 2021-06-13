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Эксперты бросились подсчитывать возможное состояние королевы Великобритании
13 июня, 2021 10:06
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Pool/Keystone Press Agency/Globallookpress
Издание Deutsche Welle сообщило о высокой вероятности существования формально баснословного состояния у королевы Великобритании Елизаветы II. Сумма может достигать 17.8 млрд долларов.
Компания The Crown Estate, принадлежащая «правящему монарху на время его правления в силу восшествия на престол» владеет недвижимостью по всему Соединенному королевству. При этом доход от владений компании передается в пользу британского правительства за вычетом 25 процентов идущих на содержание королевской семьи.
Как уточняют «Известия», данная собственность не может быть продана королевой.
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