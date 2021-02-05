Общество

Лаборатория Уханьского института вирусологии, которую обвиняли в утечке коронавируса, устроена выше всяких похвал, сообщил эксперт группы ВОЗ от России Владимир Дедков.

По его словам, представить оттуда утечку очень сложно. Эксперты ВОЗ посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе и лабораторию, с которой могла произойти утечка вируса. «Хорошо организовано. Не знаю, кто их критиковал, лаборатория устроена выше всяких похвал. Мне очень сложно представить, что оттуда что-то могло куда-то утечь», - отметил эксперт.

Дедков подчеркнул, что это очень хороший институт с очень квалифицированным персоналом, сообщает РИА «Новости».

В августе прошлого года спецслужбы США пришли к выводу, что власти китайского Уханя пытались скрыть от руководства КНР информацию о распространении коронавирусной инфекции.

Как отмечается, чиновники Китая прибегают к сокрытию той или иной информации из-за опасения, что к ним будут применены репрессии.