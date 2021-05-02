В России со временем введут короткий рабочий день

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В России до четырех часов могут сократить рабочий день из-за физических ограничений человека, сообщил доктор экономических наук Александр Сафонов.

«Эволюция производства в экономике приводит к тому, что работодатели вынуждены реагировать на ограничения, которые задаются физиологией человека», - объяснил он.

По словам эксперта, усталость может привести к ошибкам, а работа за компьютером долгое время может привести к проблеме со зрением.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев обратился в Минтруд РФ с предложением сократить рабочий день для сотрудников после 60 лет. С подобным предложением выступила и уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Она считает, что для женщин необходимо сделать четырехдневную рабочую неделю, так они ежедневно выполняют и домашнюю работу, пишет «Российская газета».