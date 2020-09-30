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Эксперт: режим строгой самоизоляции не будут соблюдать 80% россиян

Артем Денисов
30 сентября, 2020 00:54
1 мин
самоизоляция
Фото: pixabay.com

Названы три возможных сценария развития ситуации с COVID-19 в России.

Как сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, самый вероятный сценарий: пика РФ достигнет через 2-3 недели, в худшем случае это произойдет в начале ноября. Тавадян отметил, что не видит смысла в строгой изоляции на фоне распространения коронавируса, поскольку ее не будут соблюдать 80% жителей России, а именно такой показатель нужен для эффективности меры, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что людей с серьезными хроническими заболеваниями и аллергиков нельзя вакцинировать от коронавируса.

Серьезные хронические аутоиммунные заболевания могут обострить проблемы с артритом, артрозом, поллинозом и аллергией на продукты питания.

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эпидемия
коронавирус
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