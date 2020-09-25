Сказались ли скандалы с курьерами на жалобах россиян на службу доставки?

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Председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов рассказал о главных источниках беспокойства россиян в работе служб доставки.

По его словам, чаще всего жалуются на качество товаров и сроки доставки. При этом, проблемы с курьерами не являются ключевыми в данной сфере.

В ходе конференции НСН «Доставка с угрозой: как регулировать курьерскую деятельность?» Павлов также отметил, что проблемы с качеством товаров являются животрепещущими и для обычных магазинов.

Напомним служба Delivery Club скрыла телефоны заказчиков от курьеров доставки после ряда инцидентов. Курьеры начинали писать понравившимся девушкам, в том числе, несовершеннолетним, в WhatsApp.