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Сказались ли скандалы с курьерами на жалобах россиян на службу доставки?

Кирилл Савушкин
25 сентября, 2020 16:42
1 мин
Photo
Flickr

Председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов рассказал о главных источниках беспокойства россиян в работе служб доставки.

По его словам, чаще всего жалуются на качество товаров и сроки доставки. При этом, проблемы с курьерами не являются ключевыми в данной сфере.

В ходе конференции НСН «Доставка с угрозой: как регулировать курьерскую деятельность?» Павлов также отметил, что проблемы с качеством товаров являются животрепещущими и для обычных магазинов.

Напомним служба Delivery Club скрыла телефоны заказчиков от курьеров доставки после ряда инцидентов. Курьеры начинали писать понравившимся девушкам, в том числе, несовершеннолетним, в WhatsApp.

темы
россияне
жалобы
курьеры
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