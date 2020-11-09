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Эксперт предрек миру новую Великую депрессию и безработицу

Артем Денисов
9 ноября, 2020 06:16
1 мин
еда
Фото: Flickr

В результате мирового экономического кризиса может произойти «великая экономическая депрессия», сообщил директор по развитию кадрового агентства «Selectif» Роман Крестьянинов.

По его словам, из-за этого многие граждане потеряют работу. Так, сократится число водителей, кассиров, дворников, бухгалтеров и юристов. Ситуация усиливается тем, что из-за автоматизации процессов производства падает необходимость во многих специалистах.

В период первой Великой депрессии в 1930-е годы в США также наблюдался высокий уровень безработицы, сообщает ura.ru.

Как сообщалось, Минтруд России рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы в стране к концу 2021 года.

Однако для этого число зарегистрированных на бирже труда россиян должно сократиться с нынешних 3 млн до 700 тыс., то есть больше, чем в четыре раза.

темы
экономика
коронавирус
работа
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